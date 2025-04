«Longtemps dépendante des hydrocarbures, l’Algérie trace aujourd’hui une voie audacieuse vers la diversification économique», écrit la Banque mondiale (BM) dans un article paru sur son site Internet où l’institution financière internationale décortique la stratégie par laquelle le pays est en train de « façonner son avenir économique ». Ce n’est pas la première fois que cette instance délivre un satisfecit à la démarche suivie par le gouvernement et tracée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui ne cesse de mettre l’accent sur l’absolue nécessité de sortir de la dépendance des exportations d’hydrocarbures. Les investissements massifs dans la mise en valeur des terres du Sud, notamment dans le domaine de la production agricole, les projets aussi multiples que cruciaux d’une relance de la production industrielle, ainsi que la relance de l’exploitation des gisements de diverses matières premières, comme celle du minerai de Ghar Djebilet, accompagné par l’indispensable développement de l’infrastructure ferroviaire, voilà autant de défis relevés par l’Algérie au cours des dernières années. Dans un monde où les enjeux économiques sont en train de prendre le pas sur les enjeux politiques, il fallait mesurer l’urgence d’une telle adaptation de la stratégie de développement dont a besoin le pays et sans laquelle les immenses potentialités dont il dispose ne serviraient pas à lui conférer la juste place qu’il mérite, à la fois dans la course des nations et celui du continent africain. Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que l’objectif premier vise à faire du pays une véritable locomotive de l’économie africaine, en conjuguant la coopération économique entre les États à la coopération socioculturelle entre les peuples, base incontournable d’une politique constructive face à la menace sécuritaire qui mine bon nombre des régions du continent, notamment la région sahélienne.

C’est ainsi que la BM constate que la diversification de l'économie algérienne est désormais une réalité tangible, partant du fait que des progrès tangibles ont été accomplis en quelques années seulement grâce à l’envolée des exportations hors hydrocarbures et à l'amélioration du climat des affaires. Elle enregistre à cet égard que « le pays opère une transformation profonde pour réduire sa dépendance aux hydrocarbures et attirer les investissements étrangers », tout en saluant les mesures récentes mises en oeuvre pour diversifier l'économie nationale qui, note-t-elle, «commencent à porter leurs fruits », avec un bilan multiplié par trois en 2023 par rapport à 2017.