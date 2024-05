L'Algérie politique est entrée, depuis hier, dans une phase historique. De mémoire de responsable partisan, pareille rencontre n'avait été organisée depuis l'avènement du multipartisme en Algérie. Le président de la République, son directeur de cabinet et le Premier ministre ne se sont jamais assis à la même table avec l'ensemble des chefs de partis représentés aux Assemblées nationales et locales. C'est une première dans les annales de la scène politique nationale. Des dialogues entre l'Exécutif et les partis, l'Algérie en a connu un certain nombre. En 1990, sous la houlette du Premier ministre, Sid Ahmed Ghozali, dans un contexte bouillonnant où le compte à rebours de la déchéance de la République était enclenché. En 1994, sous la conduite d'un président de l'Etat pour sauver cette même République en amorçant un retour au processus électoral et, enfin, en 2019, dans la foulée d'un formidable mouvement populaire qui appelait au sauvetage de l'institution présidentielle. Là aussi, le dialogue s'est imposé pour sortir le pays d'une grave crise existentielle. Dans tous les cas, les Algériens ont trouvé les ressources nécessaires pour sauvegarder les principes fondamentaux qui font de l'Algérie ce qu'elle est aujourd'hui. C'est-à-dire un Etat solide, social et respecté dans le monde.

Le président de la République pourrait dire, comme ses prédécesseurs, qu'il ne sert à rien d'écouter ce que les partis ont à lui dire, tant que la réalisation de son programme avance à un rythme plus que satisfaisant. Disons-le clairement: le président Tebboune est garanti d'une popularité effective, rarement acquise dans l'histoire du pays, depuis son indépendance. Il peut estimer incarner la stabilité du pays et prendre la tête d'un front interne, nécessaire pour répondre aux menaces émanant d'officines étrangères, oeuvrant à la déstabilisation du pays. Beaucoup d'hommes politiques, même dans les démocraties les plus avancées, seraient tentés par une posture de leadership que suivrait automatiquement les partis et la sociétés. Il en a les moyens, et ses réalisations parlent déjà pour lui.

Reconnaissons donc que le 7e président de la République voit bien au-delà de son mandat. Il travaille pour la pérennité de l'Etat. Il précède les événements pour éviter des dialogues en temps de crise. Ce n'est pas anodin en Algérie d'associer la classe politique, non pas pour «replâtrer» un Etat déliquescent, mais pour donner à la République les moyens de sa puissance en la connectant effectivement à la société.