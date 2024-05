Annoncé en grandes pompes par le président américain Joe Biden, le port artificiel et temporaire à Ghaza est entré en fonction, ces derniers jours. Son coût, selon Washington, est de 320 millions de dollars et son objectif affiché est de fournir à la population martyre de Ghaza l'aide humanitaire que l'armée sioniste empêche par tous les moyens, notamment les bombardements incessants et les raids meurtriers contre les camps et les hôpitaux, ultimes refuges d'un million et demi de déplacés. Poussés du Nord au Sud de Ghaza, les Palestiniens fuient Rafah sous les missiles, les bombes et les obus...américains pour de prétendues zones de sécurité où l'agression sioniste espère parachever le génocide entrepris depuis le 7 octobre. Dans ces conditions, de quelle aide humanitaire s'agit-il puisque l'administration Biden n'a jamais cessé ses livraisons massives d'armes et de munitions à l'armée sioniste qui peine à concrétiser le plan convenu avec Washington? Le pont «provisoire» vise, clairement, d'autres objectifs et n'est rien d'autre qu'une tête de pont stratégique par laquelle les États-Unis entendent contrôler la région, tant au plan maritime que terrestre, frustrés par l'échec de leur allié qui se heurte à une résistance farouche du peuple palestinien. Il serait surprenant que le but de l'administration Biden soit réellement «humanitaire» alors que l'agression sioniste a déjà fait plus de 35 000 martyrs, en majorité des enfants et des femmes, ravagé totalement la bande de Ghaza où rien n'a été épargné, ni les infrastructures, ni les écoles, ni les hôpitaux, ni même les camps de réfugiés et que, surtout, elle a bloqué toute aide humanitaire afin de réduire à la famine l'ensemble de la population civile de Ghaza. Par ces crimes de guerre et ces crimes contre l'humanité ouvertement pratiqués, le gouvernement Netanyahu et l'armée sioniste ont affiché un mépris total envers la communauté internationale et les décisions de la Cour Internationale de Justice (CIJ). Ils bénéficient, en cela, du soutien répété des États-Unis qui, au Conseil de sécurité de l'ONU, ont brandi par trois fois le veto contre un cessez-le-feu réclamé par l'Algérie. Habitués au double standard et au discours trompeur tel que révélé par G.W. Bush et Colin Powell, les États-Unis exploitent le prétexte de l'aide humanitaire pour tempérer la vague d'indignation qui secoue les campus américains et menace la réélection éventuelle du candidat démocrate. Tandis que des centaines de tonnes de bombes affluent vers l'armée sioniste, chaque jour, Biden a dit clairement que la «jetée temporaire sur la côte de Ghaza facilitera l'arrivée de gros navires chargés de nourriture, d'eau, de médicaments et d'abris provisoires». Seulement?...