Cet après-midi, le président de la République prononcera un discours sur l'état de la Nation devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Instauré comme tradition de la République, le chef de l'État se pliera à cet exercice institutionnel qui portera le nom de «discours sur l'état de la Nation». En quoi consiste ce discours et quel est son intérêt? C'est d'abord une première dans notre histoire, une innovation dans la pratique démocratique de notre pays. Il s'agit d'un moment privilégié, voulu par le président Tebboune pour témoigner de l'émergence d'une nouvelle culture politique en Algérie. Une démarche qui se veut fondée sur les principes de la transparence dans la gestion et de l'évaluation sans complaisance du chemin parcouru. Si le rôle de ce rendez-vous est plutôt institutionnel, il permet en revanche de faire le point sur la situation sociale et économique du pays. C'est un grand moment politique durant lequel le Président répondra à la question: «Comment va la maison Algérie?» Les citoyens algériens ont le droit de connaître l'état de santé de leur pays qui sort d'une grave crise sanitaire et au lendemain du séisme politique qui a ébranlé la nation, le Hirak et surtout les projections à venir dans un contexte géopolitique fragile. Il est important pour les citoyens, car cela leur permet de comprendre les priorités du gouvernement, de se sentir inclus dans le processus décisionnel et de se rallier autour de causes communes. Devant les élus du peuple, le président de la République distillera certainement des messages importants à l'ensemble de la population. Il reviendra sur les réalisations de son programme, il fera le point sur la situation politique, économique, sociale ainsi que la politique étrangère du pays. La situation sécuritaire précaire au Sahel, la guerre féroce que mène l'entité sioniste contre les populations civiles en Palestine, les rapports inter-maghrébins, inter-arabes et nos relations avec les pays occidentaux sont des thèmes qu'il pourrait aborder. Des hommes politiques ont marqué l'Histoire par leur allocution, selon le contexte dans lequel elle a été prononcée. L'on citera le discours sur l'état de l'Union de Franklin D. Roosevelt en 1941 après l'attaque de Pearl Harbor, le discours de Winston Churchill «We Shall Fight on the Beaches» en 1940 pendant la Seconde Guerre mondiale, et le discours de Nelson Mandela lors de son investiture en tant que président d'Afrique du Sud en 1994.