De retour au Conseil de sécurité de l'ONU, comme membre non permanent, l'Algérie a marqué la réunion consacrée, mardi, à la Palestine, avec une intervention importante du MAE Ahmed Attaf, chargé par le président de la République Abdelmadjid Tebboune, de porter son message sur la situation à Ghaza et en Cisjordanie occupée. Il a appelé la communauté internationale à une nouvelle approche pour relancer l'option de la paix et parvenir au règlement «équitable et inclusif» de la cause palestinienne Il a aussi souligné l'urgence de mettre fin aux tentatives sionistes de compromettre la solution à deux Etats. Il ne saurait y avoir de «règlement équitable, viable et définitif du conflit israélo-arabe», sans la mise en place d'un Etat palestinien indépendant avec El Qods-Est pour capitale. Telle est la doctrine immuable et fondamentale de l'Algérie, a dit Attaf, et «nous sommes appelés, en ces heures décisives, à contrer les illusions dont se nourrit l'occupant israélien colonialiste pour renforcer sa sécurité en anéantissant le projet national palestinien». Fer de lance historique des peuples arabes et africains ainsi que du Mouvement des Non-Alignés, l'Algérie a, depuis le recouvrement de l'indépendance, oeuvré constamment à la défense des causes justes.

Sa diplomatie qui a fortement marqué les travaux des Nations unies, en maintes circonstances, comme lors du discours à New York de Yasser Arafat, est à pied d'oeuvre, aujourd'hui, pour relancer l'exigence du nouvel ordre international et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Elle a donc mis l'accent, mardi, sur la dimension incontournable de la solution à deux Etats, l'arrêt immédiat de l'agression sioniste contre le peuple palestinien et l'urgence d'une aide humanitaire exempte de tout chantage et de tout diktat sioniste.

C'est à partir de toutes ces considérations que l'Algérie a réitéré sa revendication historique d'une Conférence internationale pour la paix, sous l'égide des Nations unies, à même de mettre fin au conflit israélo-arabe sur la base des résolutions de la légalité internationale et la «surveillance rigoureuse, le suivi étroit et la garantie sûre» de la communauté internationale. Compte tenu de la situation humanitaire à Ghaza où les ONG onusiennes ne cessent de dénoncer une «catastrophe» sans précédent, il est impératif de briser la manoeuvre qui vise à empêcher un «cessez-le-feu immédiat» malgré la mobilisation mondiale en sa faveur. Il faut, surtout, que l'entité sioniste renonce définitivement à sa politique génocidaire, raciste, expansionniste et caractérisée par l'apartheid et la colonisation des territoires palestiniens, depuis plusieurs décennies.