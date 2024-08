L'attentat perpétré contre Smaïl Haniyeh n'est ni acte isolé dans l'enfer du génocide palestinien, ni un épisode de plus dans l'horrible drame que vit cette région depuis près de quatre-vingts ans. En assassinant un acteur de premier plan de la scène politique palestinienne, les commanditaires de cet acte veulent éliminer tout espoir d'une paix durable en Palestine, mais aussi, et surtout, toute idée d'une Palestine indépendante, unie et forte. Cet assassinat qui intervient au lendemain d'un accord pour un gouvernement national unitaire en Palestine et en pleine négociation pour trouver une issue au massacre de civils palestiniens à Ghaza n'exprime rien d'autre qu'une volonté de rompre le fil ténu qui lie la société palestinienne à sa patrie pour la jeter en pâture aux hordes sionistes rétrogrades, sans aucune espèce de défense. Ces êtres sans âme ne reconnaissent l'identité palestinienne que pour l'écraser, jusqu'à son extinction. Les tueurs de Haniyeh pensent certainement atteindre la résistance palestinienne au coeur. Ils ont assassiné toute la famille du chahid, et il ne s'est pas tu. Aussi les Palestiniens ne se tairont pas après cet assassinat. En massacrant quarante mille, cent mille et même dix fois plus, les sionistes croient réussir leur coup. Mais un peuple, ça ne s'assassine pas lorsqu'il a la fibre de la résistance. Il y a 62 ans, un peuple martyrisé, soumis à un véritable génocide qui a lui a fait perdre 5,6 millions d'âmes, a ressuscité et vaincu l'oppression coloniale. Les Palestiniens qui pleurent l'un de leurs leaders apprennent de l'Algérie que les martyrs ne meurent pas. Ils vivent dans chaque être, et quand bien même l'entité sioniste parviendrait à «pacifier» la bande de Ghaza, elle en sortira, un jour ou l'autre, vaincue par la volonté du peuple. Et pas que la bande de Ghaza; elle sera chassée de toute la Palestine... de la Palestine historique. Le sionisme, comme le colonialisme, peut prospérer un temps mais, tôt ou tard, il sera expulsé du corps de tous les peuples qu'il a infectés. La mort de Haniyeh, comme celle d'Abou Ayad, Larbi Ben M'hidi, Badji Mokhtar, Fatma N'soumer ou encore l'émir Abdelkader, n'empêchera pas l'avènement de l'indépendance. Elle ne la retardera même pas. Ces morts pour la patrie sont le carburant des peuples en lutte pour leur liberté.