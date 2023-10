Pour la seconde fois en quelques semaines, l'Arabie saoudite a accueilli un ministre sioniste du gouvernement de Netanyahu dont la visite publique s'inscrit dans le cadre d'une réunion internationale sur le tourisme. Cette nouvelle a accompagné celle de la présentation par l'ambassadeur saoudien en Jordanie des lettres de créances l'accréditant auprès de l'Autorité palestinienne, à Ramallah, une première depuis les accords d'Oslo en 1993. Il n'y a donc pas eu de hasard dans ce chassé-croisé où l'on voit que l'envoi d'un diplomate en Palestine est bien de «rassurer les Palestiniens sur la position saoudienne» dans la défense de leur droit, par-delà les signes annonciateurs d'une normalisation prochaine.

Gardien et protecteur des Lieux Saints de l'Islam, le royaume saoudien n'en a pas moins modulé sa position face aux pressions continuelles et de plus en plus fortes des États-Unis, d'une part, et des sphères du sionisme mondial, d'autre part, afin de briser sa résistance aux Accords d'Abraham lancés par l'ancien président Donald Trump. Un an avant la présidentielle de novembre 2024 aux Etats-Unis, l'administration Biden qui a fait de cette adhésion saoudienne un objectif primordial entend conclure quelques mois avant la fin du mandat, histoire de bénéficier d'un surcroît de bienveillance du lobby sioniste aux États-Unis pour le camp démocrate face à un Trump plus revanchard que jamais. De son côé, le Premier ministre sioniste Benjamin Netanyahu a répété à qui veut l'entendre, ces dernières semaines, que l'accord serait «à portée de main». Aussi, lorsque le prince héritier Mohamed Ben Salmane, dirigeant de facto, affirme dans un entretien à une TV américaine que «de nombreux États du Moyen-Orient veulent la paix avec Israël», la messe est dite., Riyadh ayant apparemment obtenu gain de cause dans ses préalables à la normalisation. Il s'agit, dit-on, de «garanties de sécurité» américaines dans la région moyen-orientale, d'une part, et d'une assistance dans le domaine du nucléaire civil, d'autre part. Depuis sa création par l'ONU en 1947, l'entité sioniste n'a jamais cessé de bafouer et de piétiner le droit international et de porter atteinte aux droits humains des populations palestiniennes ainsi qu'à la souveraineté des pays de la région, notamment la Syrie et le Liban. Avec l'entrée de l'Arabie saoudite dans le giron de la normalisation, l'heure est à l'agonie pure et simple de l'initiative de paix arabe de 2002, par-delà les promesses et les assurances des États arabes normalisés envers les Palestiniens.