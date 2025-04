Au lendemain du dernier sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union africaine (UA), tenu en février à Addis-Abeba, en présence du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, il était apparu que le continent est plus que jamais confronté à des défis majeurs en matière de paix et de sécurité. Forte de son expérience en ce domaine, et confortée par les élections triomphales de ses représentants au poste de la vice-présidence de la Commission et du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, l’Algérie dont la profondeur continentale n’est plus à démontrer, entend mettre à profit son expertise et la dynamique agissante de sa diplomatie pour une gestion méthodique de ces enjeux cruciaux. L’urgence est soulignée dès lors que plusieurs conflits violents font rage dans diverses régions du continent et que les mécanismes traditionnels de rétablissement de la paix et de la sécurité peinent à donner des résultats tangibles. Ces conflits meurtriers ne sauraient trouver d’autre solution que celle fondée sur l’approche diplomatique et l’absence ou même l’insuffisance de celle-ci aura pour conséquence une perpétuation des crises, voire leur aggravation. Ce risque est d’autant plus prévisible que, dans la majorité des crises actuelles, on trouve souvent des ingérences étrangères qui se nourrissent des appétits et des ambitions des parties adverses et n’ont d’autres objectifs que l’exploitation à vil prix des ressources naturelles des pays concernés. D’où la nécessité d’une politique africaine concertée et efficiente pour engager des médiations que ni les pays occidentaux ni d’autres puissances de par le monde ne peuvent raisonnablement conduire avec un réel crédit et une authentique volonté de sortie de crise dont ont besoin les peuples en proie à des guerres fratricides. L’année 2025 est, de ce point de vue, une année charnière pour ces efforts de médiation africaine tant il y a beaucoup à faire, que ce soit dans la région des Grands Lacs, en Somalie, en République démocratique du Congo ou dans la région sahélienne. Le CPS a ainsi beaucoup de pain sur la planche pour asseoir une approche commune et résolue face aux différents enjeux, en partant d’un maintien des canaux de communication crédible et volontariste. Le fait est que l’Afrique subit une déferlante qui menace la paix et la sécurité dans bon nombre de régions, au point que le danger est reconnu pour ce qu’il est, à l’heure d’un désordre mondial de plus en plus préoccupant. Aux turbulences politiques et géostratégiques sont venues se greffer des facteurs économiques inquiétants et c’est pourquoi l’Union africaine n’a pas d’autre choix que de rechercher ses propres solutions en recourant à ses moyens propres.