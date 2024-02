La Libye, qui ne s'est pas encore remise des conséquences de la tempête dévastatrice qui a frappé sa côte est, se doit de s'inspirer de la solidarité dont a fait montre son peuple face à la catastrophe, pour trouver une issue à sa crise politique. Les Libyens ont montré à leurs dirigeants de Tripoli comme de Benghazi tout le mal qu'ils pensaient de cette situation de ni guerre ni paix et des discours creux qui ne reposent sur aucune conviction profonde. Les autorités discordantes de ce pays, chacune dans sa citadelle, croient savoir ce qu'il faut faire pour solutionner la crise qui mine la stabilité du Maghreb et du Sahel. Et comme pour se donner une prestance, l'un et l'autre ont été chercher des alliés pour l'imposer au peuple. Entre ces élites qui divergent sur l'essentiel, il y a un peuple qui ne veut pas la guerre. Pour cause, les Libyens ne se mettent pas derrière une bannière quelle qu'elle soit. Lorsque le malheur a frappé, ils ont formidablement accompli leur devoir de citoyen, celui de venir en aide à des compatriotes sinistrés.

Il semble que les mêmes élites, conseillées par des officines, plus intéressées par le chaos que par le développement du pays, font et défont des accords éphémères et refusent de voir leur peuple. Le propos peut paraître caricatural, mais de quelque angle qu'on prenne la crise libyenne, on ne comprendra jamais qu'on puisse tourner le dos à un peuple pacifique qui ne demande qu'à vivre dans son pays, dans la paix et la sécurité.

Ces élites font mine de ne pas comprendre que le retour systématique à la case départ à chaque fois qu'on pensait avoir trouvé la voie de la réunification, est précisément dans l'ingérence qu'ils subissent de la part de deux groupes d' «alliés». Ceux qui soutiennent Tripoli tirent dans un sens et les «amis» de Benghazi poussent dans l'autre sens.

La solution à la crise est dans une approche inclusive. Une réconciliation nationale entre Libyens à l'exclusion de tout autre acteur étranger. Cette perspective est très facilement réalisable, puisqu'elle répond à une demande populaire insistante. Les Libyens ont déjà montré qu'il peuvent faire Peuple. Ils le sont. Et ce qui empêche la réunification de leur patrie ne leur incombe pas, mais est la responsabilité directe de dirigeants qui, au lieu d'écouter leurs compatriotes, ont été chercher conseils dans les capitales occidentales et orientales. La voix de l'Algérie est audible. Tous les Libyens l'approuvent. Il reste aux élites d'en être à la hauteur.