Dans les vastes étendues salées, résonnent les cris silencieux de ceux qui cherchaient une chance, une vie meilleure. Dans les profondeurs glacées de la mer, des vies se sont éteintes, des rêves noyés et des espoirs se sont à jamais perdus. En Méditerranée, les poissons ne se mangent plus entre eux. Ils se nourrissent désormais de chair humaine et ils ne risquent pas d'en manquer. Les marées humaines sont ininterrompues. À la fin de ce mois de septembre écoulé, plus de 2500 personnes ont été comptabilisées comme mortes ou disparues depuis le début de l'année, selon la directrice du bureau du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), Ruven Menikdiwela. Ces chiffres qui donnent froid dans le dos accusent une augmentation de 50% en comparaison aux 1680 personnes lors de la même période en 2022, a fait savoir, cette semaine, la même responsable lors d'une réunion du Conseil de sécurité, à New York, consacrée à la crise des migrants en Méditerranée. Depuis 2014, ce sont 27364 morts et portés disparus recensés en mer Méditerranée.

Notre pays n'échappe pas à ce drame. Ils sont des milliers de jeunes et moins jeunes, de femmes et enfants, chômeurs ou diplômés qui tentent chaque jour de quitter clandestinement le territoire national en «quête d'une vie meilleure» sur le continent européen. Certains arrivent saints et saufs à bon port, d'autres finissent entre les crocs des poissons. Un terrible drame. D'abord pour une famille qui perd l'un des siens à la fleur de l'âge, ensuite pour le pays qui perd sa jeunesse, c'est-à- dire sa force vive, sa sève...

On a beau insinuer que ce phénomène est marginal mais les chiffres sont têtus. Ils sont des centaines, voire des milliers à braver la mer. L'on se demande pourquoi les députés, la classe politique et le gouvernement restent silencieux face à ce drame qui ne cesse de s'amplifier depuis des années? N'ont-ils pas pris la mesure de la gravité de la situation? Il est vrai que «la harga» est de très loin antérieure à l'actuel Exécutif puisqu'elle remonte à il y a plus de 20 ans, mais il fallait au moins se saisir du problème et l'affronter au lieu de l'ignorer. Sa gestion s'est à ce jour limitée aux aspects sécuritaire et judiciaire. Mais les courses-poursuites et les arrestations n'arrivent pas à venir au bout des téméraires de la «harga». Il est temps de changer d'approche, car chaque migrant disparu est bien plus qu'une statistique, bien plus qu'une tragédie anonyme. Ce sont des vies pleines de promesses, des histoires interrompues, des destins inachevés. Leurs décès devraient hanter les dirigeants et rappeler leur responsabilité collective.