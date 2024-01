Malgré un soutien proclamé «inconditionnel» par l'administration Biden à son allié sioniste, la relation est loin d'être aussi sereine que Washington le proclame. Le président démocrate qui prépare fiévreusement sa campagne électorale pour un second mandat, en novembre prochain, face à l'inévitable Donald Trump, multiplie les gestes envers l'encombrant lobby sioniste et son excroissance au Moyen-Oient, sachant que la majorité des électeurs américains de 40 ans et plus sont acquis au sionisme, corps et âme. Or ce sont eux qui courent vers les bureaux de vote et non une jeunesse désappointée qui se mobilise avec un enthousiasme, empreint de générosité, envers la cause palestinienne, mais ne prête aucun crédit aux élections dont elle est convaincue qu'elles sont constamment trafiquées par l'establishment. Depuis que Washington s'est exprimée en faveur de la «perspective d'un Etat palestinien», le gouvernement Netanyahu est au bord de la crise de nerfs et le ton monte entre les deux alliés. Netanyahu a exprimé une fin de non-recevoir aux propos de Biden, portés par Blinken, sur le fait que seul un Etat palestinien peut «garantir la sécurité à long terme d'Israël» et il répète, sans cesse, que le projet d'expansionnisme dans les territoires palestiniens occupés, à l'ouest du Jourdain, est une «condition en contradiction avec l'idée de souveraineté» palestinienne. Comme les autres faucons de son gouvernement néonazi, il poursuit sa politique génocidaire et se moque totalement des déclarations de l'allié américain. Sans être forcément nouvelles, en témoigne le duel Netanyahu-Obama, ces divergences n'en sont pas moins apparues, depuis quelques jours, sur la scène internationale. Mercredi dernier, au forum économique de Davos qui constitue la grande kermesse du trust occidental, le secrétaire d'Etat Antony Blinken a renouvelé le message selon lequel les Etats-Unis veulent trouver «une voie pour un Etat palestinien», indispensable à une «véritable sécurité» de leur base avancée au Moyen-Orient. Lors de son dernier périple, les discussions avec les dirigeants du CCG et, notamment, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salmane ont esquissé l'après-guerre à Ghaza, avec une «reconstruction» de la bande martyrisée par l'armée sioniste grâce aux fonds des monarchies du Golfe, qui adhèrent à la carte d'une nouvelle configuration de l'Autorité palestinienne sous contrôle sioniste. Moyennant quoi, le processus de normalisation reprendrait son cours «normal», malgré les boucheries du sionisme à Ghaza et en Cisjordanie occupée, à la grande joie des puissances occidentales qui cherchent une garantie de leur domination sur l'ensemble de la région, voire au-delà.