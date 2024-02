Balayant avec un cynisme affiché les «recommandations» de la Cour Internationale de Justice qui a demandé au gouvernement sioniste d' «éviter les actions génocidaires», le Premier ministre Benjamin Netanyahu a dévoilé la phase finale de l'agression barbare contre Ghaza. Après que l'armée sioniste a concentré, pendant plus de quatre mois, ses bombardements et ses attaques sur les villes de Ghaza, au nord, et Khan Younès, au sud, Netanyahu a réclamé, vendredi, le «plan combiné» d'une prétendue «évacuation des civils» de Rafah et de «destruction du Hamas» dans l'ultime refuge des centaines de milliers de Palestiniens, contraints par l'aviation sioniste à se réfugier près de la frontière égyptienne. Le monde assiste, ainsi, à l'annonce d'un massacre de grande ampleur face auquel l'impuissance de la communauté internationale prend des proportions tragiques. Bien sûr, le président américain Joe Biden a qualifié d' «excessive» l'opération de génocide que l'armée sioniste mène depuis le 7 octobre mais son administration se démène au Congrès pour obtenir plus de 17 milliards de dollars au profit d'Israël et 60 autres milliards pour l'Ukraine. Les rivaux républicains rechignent à consentir l'autre enveloppe au motif que le contribuable américain n'a pas à financer l'armée ukrainienne. Par contre, l'entité sioniste a toujours bénéficié d'un investissement conséquent des deux administrations aux Etats-Unis, compte tenu du rôle destructeur assigné à Israël au Moyen-Orient. Consciente de la tragédie annoncée, la présidence palestinienne a condamné vendredi soir, «avec véhémence», le nouveau projet sioniste de parachèvement du génocide à Rafah, où s'entassent plus d'un million de Palestiniens victimes du déplacement forcé par les raids barbares depuis le 7 octobre. Il semble, dès lors, que la notion de génocide restera sans consistance, tant aux Nations unies que dans les juridictions qui en dépendent, l'entité sioniste oeuvrant à son principal objectif, le nettoyage ethnique et le renforcement de la colonisation des territoires palestiniens. Le but de Netanyahu à Rafah est clair et il constitue, comme le clame le bureau de Mahmoud Abbas, «une menace réelle et un dangereux prélude» pour parachever la politique d'extermination du peuple palestinien face à des instances internationales, les unes complices et les autres spectatrices sans trop d'état d'âme. En appelant le Conseil de sécurité de l'ONU à «assumer ses responsabilités», la présidence palestinienne donne un coup d'épée dans l'eau, au lendemain de la tournée du secrétaire d'Etat américain dans la région pour parler de «normalisation» avec une entité sioniste définitivement au-dessus du droit international.