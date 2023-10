Inquiétant. Ce ne sont plus les chiffres des saisies de drogues qui inquiètent mais la nature de ces drogues qui fait réellement peur. La cocaïne et l'héroïne, jusque-là très peu connues en Algérie, meublent de plus en plus les statistiques des saisies opérées par les services de sécurité. Il n'y a pas une semaine où quelques grammes, voire quelques kilos de ces drogues ne sont signalées. La gravité du phénomène est qu'il touche principalement la frange juvénile. Les chiffres de l'Office national de lutte contre la drogue révèlent cette dangereuse réalité. Il est recensé, depuis ces deux années, 21 638 toxicomanes, dont 4,30% âgés de moins de 15 ans; 46,02% entre 16 et 25 ans et 34,86% entre 25 et 35 ans. Le même Office note une tendance de la féminisation de la consommation des drogues puisque 11,86% des toxicomanes sont des femmes.». Le tableau est encore plus sombre si on fait remarquer que la consommation de la drogue évolue vers la polytoxicomanie. Ce néologisme regroupe à la fois la consommation de l'alcool, le kif et les psychotropes, auxquels s'ajoutent les drogues dures, dont la cocaïne et l'héroïne.

Côté marchandise, il n' y a pas à s'inquiéter. Nous avons à l'Ouest un voisin narco fidèle qui nous livre par centaines de tonnes. C'est une véritable guerre sournoise que le Maroc nous mène sans grands dégâts pour lui. Il est connu que la drogue est une arme entre les mains de l'ennemi. Il en use comme d'un silencieux qu'il pointe vers l'Algérie pour atteindre sa jeunesse. Le phénomène rappelle un sombre épisode de la guerre du Vietnam. Pour adoucir les terribles conditions sur le champ de bataille et tenir face à un redoutable ennemi, les soldats américains ont massivement eu recours à la consommation de la drogue. Plusieurs dizaines de soldats US étaient morts par overdose, des milliers d'autres sont devenus accros à la marijuana qui leur a été servie à satiété par des trafiquants vietnamiens. Un rapport du département d'État américain avait conclu, au début que 10 à 15% des soldats stationnés au Vietnam, soit, à l'époque, environ quarante mille hommes, s'adonnaient à l'usage des stupéfiants, en particulier l'héroïne. À la guerre comme à la guerre!

D'où l'urgence de traiter et de mettre en place des mécanismes susceptibles de juguler ces «phénomènes émergents».