C'est au moment où le peuple algérien célèbre, avec ferveur et recueillement, le 69ème anniversaire de la glorieuse Révolution du 1er Novembre 1954, source et épopée de la libération du continent africain et au-delà, que le peuple frère palestinien subit une nouvelle boucherie commise par la colonisation barbare sioniste. Mardi, plus de 400 martyrs sont, en effet, tombés au campement de Jabaliya, non loin de Ghaza, signe que la folie criminelle de l'occupant s'intensifie chaque jour, alors même qu'il a tout entrepris par air, terre et mer pour achever sa politique de la terre brûlée et du génocide face à un monde incrédule. Netanyahu et ses alliés sont au-dessus des lois et du droit, sous la protection complice des puissances occidentales. Celles-ci ressassent l'argument du «droit à se défendre» pour un colonialisme sioniste qui massacre femmes et enfants dans leur territoire assiégé ou soumis au blocus, depuis de nombreuses décennies. Malgré cela, le sacrifice consenti par le peuple palestinien ne saurait être vain, car tôt ou tard, ce fascisme connaîtra le sort de ceux qui l'ont engendré, comme en Indochine, en Algérie ou en Afghanistan. Les populations de ces puissances occidentales ont manifesté leur rejet de cette barbarie sans limite. À Washington, des manifestants ont investi le Congrès où les ministres des AE et de la Défense étaient en audition pour valider «l'aide» promise par le président Biden à l'entité sioniste et à l'Ukraine. «Honte à vous tous», «cessez le feu, maintenant» ont-ils clamé, dans leur volonté de «sauver les enfants de Ghaza». Mais face à eux, il y a des dirigeants qui traitent de «terroristes» les victimes de l'infamie sioniste à laquelle ils assurent armes et finances sans compter. L'Algérie a vécu ce genre d'abominations et n'a jamais cessé de le combattre, au prix d'immenses sacrifices. Mensonge et hypocrisie conjugués, le visage hideux du colonialisme reste toujours le même, où qu'il soit. Les moudjahidine et les chouhadas de Novembre étaient, eux aussi, taxés de «fellaghas» et de «terroristes» par la France coloniale et si, aujourd'hui, on observe le même discours pour un colonialisme devenu le sionisme, le peuple palestinien n'est pas dupe. Il combat des forces fascistes qui cherchent le génocide, avec un courage exemplaire, pour sa dignité et sa souveraineté, avec des moyens dérisoires, certes, mais une foi absolue en son destin et son droit légitime à un État avec El-Qods-Est pour capitale.