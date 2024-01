Les affrontements à répétition, les génocides et la menace permanente d'une 3e guerre mondiale pendante comme une épée de Damoclès sur la tête de l'humanité, constituent les principaux héritages de l'ordre mondial de Bretton Woods. Les Occidentaux se sont fabriqué leur paradis euro-atlantiste et envoyé leurs soldats guerroyer aux quatre coins de la planète. Ce qui arrive en Ukraine et en Palestine n'est en définitive, que la conséquence logique d'une politique impérialiste qui, sous couvert, de retenir les leçons d'un passé ombrageux, a répandu la violence à des contrées sur tous les continents.

Ce qui arrive présentement au Proche-Orient, en Afrique subsaharienne et en Europe de l'Est n'est donc pas un fait historique isolé. L'instabilité du moment tire ses racines de cet ordre mondial, déjà décrié par l'Algérie dès son accession à l'indépendance. Son discours s'est affiné au fil des années et abouti, dans le milieu des années 70 à un véritable plaidoyer en faveur d'un rééquilibrage des relations entre le Nord et le Sud. L'Algérie a dénoncé les tares d'un système qui acceptait en son sein l'horrible régime de l'apartheid, le maintien d'un territoire africain sous le joug colonial d'un pays voisin et la spoliation de tout un peuple de sa terre au prétexte de réparer un tort commis en Europe. Sud-Africains, Sahraouis et Palestiniens n'étaient pas les seuls grands perdants de l'ordre atlantiste.

Dans son allocution devant le Sommet du G77+Chine, le président de la République a souligné les travers d'un système qui n'offre que la guerre comme sortie de crise. Il a rappelé qu'il y a 50 ans, l'Algérie a proposé une alternative à la folie occidentale à travers «un nouveau système économique international qui consacre efficacement le principe de l'indépendance économique des pays en développement». Car, c'est bien de cela qu'il s'agit. Les indépendances politiques ne suffisent pas. Les Occidentaux le savaient et n'ont pas manqué d'abuser de leur position dominante jusqu'à prendre une hypothèque sur la liberté. Les crises, les coups d'État, la famine et les crimes horribles vécus dans les pays du Sud, sont les produits de cet ordre mondial.

50 ans après le discours d'Alger, l'humanité en arrive à assister impuissante à un génocide perpétré par ceux-là même que l'Algérie dénonçait. Cette même humanité demeure figée face à un autre peuple qui ne peut pas accéder à son autodétermination. En cinq décades, l'ordre atlantiste n'a libéré personne. Il est grand temps que cela change.