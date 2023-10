Même si le terme est galvaudé, ces derniers jours, par les commentateurs qui pullulent sur les plateaux des chaînes de télévision occidentales, le terrorisme a une définition. «Tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé», est un acte terroriste. À quoi assiste-t-on de la part d'Israël? Les bombardements aveugles qui tuent indistinctement des femmes et des enfants ne sont-ils pas autant d'actes terroristes? Et lorsque ces crimes sont pratiqués par un État, cela a aussi un nom: il s'agit de terrorisme d'État. Les commentateurs officiant dans des médias occidentaux se drapent derrière le droit à la légitime défense, insinuant que l'agression est une réponse. Les voix occidentales autorisées passent sous silence les meurtres de masse perpétrés en 2007, 2012 et 2014. Plusieurs milliers de Palestiniens de Ghaza ont payé de leurs vies, le seul fait de vivre dans le territoire à la densité humaine la plus importante de la planète. Lorsque l'aviation sioniste largue une bombe sur la plage où s'amusent une bande de gosses palestiniens, cela s'appelle comment? Lorsqu'en réponse à une petite roquette qui a effrayé une soldate israélienne et dérangé un petit chien en Israël, on tue plus de 2 500 Palestiniens, c'est de l'autodéfense?

La définition du terrorisme s'élargit à la nature et au contexte. Ainsi, si «cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque», c'est du terrorisme. Quand on intime l'ordre à 2 millions d'individus, déjà entassés dans les quelques kilomètres carrés qui font la bande de Ghaza, d'évacuer toute la région, sous peine de mort violente par des bombardements aériens avec des munitions phosphorées, c'est du droit international? N'est-ce pas cela du terrorisme d'État?

Un terroriste, ça tue sans discernement de statut, d'âge et de sexe. Et lorsque les statistiques vérifiables et documentées annoncent que la moitié des victimes des raids israéliens sont des enfants, on est forcé d'admettre que l'État sioniste pratique bel et bien un terrorisme barbare, et à large échelle. Les médias occidentaux omettent de définir l'agression israélienne et évoquent parfois le concept de guerre. Admettons cela et définissons un «crime de guerre». Lorsqu'un État, membre de l'ONU, ordonne à son armée de tuer des milliers d'enfants, cela ne relève-t-il pas du crime de guerre?