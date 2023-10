Le président de la République a choisi la wilaya de Djelfa pour sa première sortie à l'intérieur du pays. Et dans ce déplacement dans une région géographiquement stratégique et donc économiquement prometteuse, le chef de l'État s'est particulièrement intéressé au transport ferroviaire.

Dans un pays-continent comme l'est l'Algérie, le rail de par sa mission de transport des citoyens et des marchandises, constitue un vecteur particulièrement important du développement socio-économique. Il est d'ailleurs convenu que la fluidification des communications inter-régionales est un puissant levier du dynamisme de tout pays. Il n'est pas besoin de préciser que toutes les grandes nations ont bâti leur prospérité sur le rail.

Et le président de la République ne s'est pas trompé en proposant aux Chinois une joint-venture destinée à réaliser 6 000 km de lignes ferroviaires. On aura compris que l'essentiel n'est pas seulement d'ouvrir des chantiers de chemins de fer, mais également d'en maîtriser le process pour doubler, voire tripler le volume de production en usant d'une ingénierie spécifiquement locale. C'est un combat qu'il faut mener et remporter.

Cela dit, l'Algérie ne se fait pas à travers de gros projets d'infrastructures seulement. Quoi qu'on fasse dans ce pays, le citoyen doit toujours être au centre des intérêts de l'État. Le centre universitaire de Djelfa et le centre anticancer sont deux infrastructures qui ne sont pas productives dans l'immédiat, mais forment et soignent des Algériens. Il y a là un message à ceux qui glorifient des pays qui se concentrent sur des gratte-ciels et pointent en queue du peloton en terme d'Indice de développement humain.

En Algérie, le développement humain est une priorité à Djelfa et ailleurs. L'autre symbolique à retenir dans ce déplacement présidentiel est bien entendu dans la réhabilitation du Barrage vert. On n'abandonne pas un projet lorsqu'il démontre son efficacité écologique et économique. Cette immense forêt créée par des mains algériennes revivra par leur volonté. Une promesse du Président.