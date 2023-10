Auteurs ou complices de tous les génocides perpétrés ces deux derniers siècles, les Occidentaux n'en ont reconnu qu'un seul. Celui des juifs. Ils s'en sont tirés à bon compte, pensent-ils. En responsabilisant entièrement le régime nazi d'Adolf Hitler, et à force de lui mettre sur le dos de quelques généraux du IIIe Reich allemand, tout le poids de leur antisémitisme, les États d'Europe ont lancé une gigantesque opération de déculpabilisation, de sorte à ce que 75 ans plus tard, ils en sont arrivés à oublier le rôle central de leurs administrations respectives dans la déportation des juifs, leur internement dans les camps de la mort et leur participation active dans la «Solution finale».

Le sionisme international a, bien entendu, participé à cette falsification de l'Histoire, et accepté de contribuer au «toilettage» de la conscience occidentale. Mais cela ne s'est pas fait sans conséquence pour l'Europe et son allié américain. Les sionistes n'ont jamais été de bons samaritains. Un prix devait être payé par les coupables originels. Ces derniers qui connaissent le prix du génocide pour l'avoir pratiqué sur des peuples américains, sud-américains et australiens pour ne citer que les épisodes les plus documentés de la «civilisation» occidentale, s'étaient vus obligés d'accompagner la naissance d'une entité monstrueuse. Ses initiateurs ont combiné le racisme, le fascisme et l'apartheid dans une oeuvre politique diabolique. Ils ont donné à leur création le nom de nation qui a longtemps vécu et continue d'ailleurs d'exister par les subsides que lui versent les Occidentaux. Le toilettage d'une conscience a un prix qui va jusqu'au déploiement de deux porte-avions au large de la Méditerranée occidentale.

Le monstre sioniste n'entend visiblement pas s'arrêter à ce genre de rapport qu'il entretient avec l'Occident et qui ressemble à s'y méprendre à une prise d'otage en bonne et due forme. Il veut plus. Et pour cela il ajoute aux attributs qu'il s'est donnés, celui de nazi. Il ne peut y avoir d'autres mots pour qualifier ce qui se déroule à Ghaza. Israël est un État terroriste, raciste, pratiquant l'apartheid et aujourd'hui nazi. Il a choisi avec la complicité de l'Occident de passer à l'étape de la «Solution finale». La mise sous cloche étanche de l'enclave palestinienne participe d'une logique génocidaire.

Une question s'impose: les juifs du monde entier savent-ils ce qui se trame en leur nom?