Non content d’avoir lancé une douteuse affaire contre l’UNRWA qui se voit privée de fonds par une dizaine de pays occidentaux et autres, dans le sillage des Etats-Unis, l’entité sioniste a mené hier un nouveau bombardement meurtrier contre une école de l’agence onusienne dans le quartier d’Al-Rimal, où une dizaine de Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d’autres ont été blessés. Il s’agit de personnes déplacées par une agression dévastatrice de l’armée sioniste qui a transformé l’enclave en un vaste cimetière, faisant 26 422 martyrs en majorité des femmes et des enfants et des dizaines de milliers de blessés privés de soins puisque la presque totalité des hôpitaux a été ravagée par l’aviation sioniste ainsi que les attaques terrestres. Hier, ce sont des chars de cette armée d’occupation qui ont bombardé avec une rare férocité une école de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), à l’ouest de la ville de Ghaza, où des centaines de famillies déplacées se croyaient à l’abri, après les assurances formulées par l’armée sioniste elle-même durant son agression au nord de Ghaza. Les praticiens de l’hôpital Al-Shifa ont indiqué avoir « essayé de soigner les blessures avec des capacités médicales limitées, en extrayant des fragments de leurs corps sans anesthésie et en pansant les plaies ». Et c’est dans ces conditions que la mobilisation contre l’UNRWA diabolisée par le gouvernement Netanyahu qui pense avoir trouvé une parade face à la décision de la Cour Internationale de Justice (CIJ) se déroule bruyamment, mettant en relief le double standard et l’incroyable indécence des dirigeants mobilisés par les Etats-Unis autour de cette affaire qui voit les alliés habituels du sionisme s’aligner en rangs serrés pour aggraver le martyre de la population palestinienne et, ainsi, parachever le plan de Netanyahu et de ses comparses qui appellent ouvertement à la colonisation de Ghaza, sans plus tarder ! Avec courage et persévérance, d’autres ONG, comme l’OMS, sont vent debout pour exhorter les donateurs à ne pas suspendre leur financement à l’ UNRWA. Seront-ils seulement entendus ? Dans un contexte de deux poids deux mesures, et compte tenu du fait que l’administration Biden reste totalement alignée sur le plan israélien de génocide du peuple palestinien, il y a de quoi désespérer d’une communauté internationale impuissante face à tant d’injustice.