Approuvé et encouragé à grand bruit par les soutiens occidentaux du sionisme, le génocide israélien en Palestine occupée a franchi toutes les limites de la barbarie. La tentative pitoyable d'imputer un crime aussi abject que la frappe meurtrière contre l'hôpital Al Ahli, à Ghaza, faisant au moins 500 morts en majorité des enfants et des femmes, au Jihad islamique rappelle celle du meurtre programmé de la journaliste Shireen Abou Akleh, par un sniper de l'armée sioniste. Un crime à ce jour escamoté, y compris par les États-Unis dont elle détenait la nationalité. Des nazis sont, désormais, enhardis aussi bien contre la population de Ghaza que de la Cisjordanie occupée, forts de la servitude assumée de certains États arabes normalisés qui se taisent et font mine de ne rien savoir des évènements qui endeuillent la nation arabe et musulmane. La folie criminelle d'une armée qui recourt à l'aviation pour assassiner impunément des enfants et des femmes, avant d'esquiver les reproches en pointant un responsable fictif, dévoile la véritable dimension et la vraie nature du sionisme qui n'est que l'excroissance de la félonie coloniale subie par les peuples des continents africain, asiatique et sud-américain, pendant des siècles. Quoi de plus évident que cet encouragement, bruyant et inconditionnel, des anciennes puissances coloniales à un Israël sourd aux incantations d'une communauté internationale muselée par le Conseil de sécurité de l'ONU dont elles détiennent les clés, depuis sa création! Le fait est qu'Israël a dévoilé sa face hideuse, jusqu'à provoquer la protestation des États normalisés qui ont appelé à «la protection des civils» à Ghaza, pour certains, et à une condamnation explicite des méfaits sionistes, pour d'autres. Le temps n'est plus, en effet, à la politique de l'autruche au moment où, partout dans le monde, l'horreur sioniste est dénoncée avec force. La réaction hypocrite des alliés du sionisme qui croient berner l'opinion arabe et musulmane avec des condoléances de pure forme n'occulte en rien leur responsabilité totale dans ce qui se passe, depuis plus de dix jours, à Ghaza et en Cisjordanie occupée où un véritable génocide est opéré par l'Armée sioniste, sans relâche. Le carnage de l'hôpital Ahli El Arab prouve au monde entier que, depuis des jours et des jours, l'armée sioniste bombarde, sans cesse, des habitations, des écoles, des hôpitaux et des mosquées, pendant que l'Occident cherche à imposer une nouvelle Nakba, l'exode dont rêve Netanyahu pour asseoir le «grand Israël», sur les décombres d'un peuple martyr.