Depuis Djelfa où il effectuait, dimanche, une visite de travail et d'inspection, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a souligné que l'agression barbare sioniste contre Ghaza est «un crime de guerre» et que «les Palestiniens ne sont pas des terroristes», malgré les clameurs de l'Occident, mais un peuple qui se bat pour sa dignité et sa souveraineté. Les Palestiniens, a-t-il dit, «défendent leur pays et leurs droits» légitimes. Sourds et aveugles aux manifestations inédites qui secouent leurs capitales et les grandes villes où l'opinion crie son refus de l'indignité, les dirigeants occidentaux balancent entre le soutien inconditionnel au fascisme sioniste et des appels hypocrites au libre accès de l'aide humanitaire pour les milliers de victimes d'un sionisme hideux et lâche. La démarche hypocrite qui tend à masquer le racisme et l'islamophobie dont s'abreuvent ces dirigeants face à des peuples assaillis d'anathèmes n'abuse plus. Leur soutien inconditionnel au génocide sioniste à Ghaza et en Cisjordanie occupée s'accompagne toujours du double langage et du deux poids deux mesures. L'État hébreu, créé de toutes pièces sur une terre palestinienne qui n'appartient ni aux colons juifs débarqués, depuis 1948, à partir de l'Europe et des États-Unis, ni aux puissances coloniales française et britannique qui ont dépecé la région moyen-orientale, après avoir expérimenté la méthode dans le continent africain, n'est qu'une base avancée de l'impérialisme occidental face à des peuples arabes encore opprimés. Parler de son «droit à se défendre», depuis des décennies au cours desquelles il n'a cessé de mener la politique de la terre brûlée est un mensonge indigne. Il résulte de l'allégeance de certains dirigeants qui n'ont pas hésité à embrasser la bannière ensanglantée du sionisme, sous le vocable de la normalisation, tournant le dos aux aspirations de leur propre population ainsi qu'aux valeurs spirituelles de toute une communauté islamique, à travers le monde. La folie barbare et lâche d'une aviation sioniste qui tue, depuis plus de trois semaines, des milliers d'enfants et de femmes, avec le soutien complice des puissances occidentales, est désormais visible au regard du monde entier, malgré les tentatives du huis clos médiatique pour masquer les échecs et les pertes de l'entité sioniste. Comme l'a souligné le président Tebboune, depuis deux siècles, le colonialisme et l'impérialo-sionisme ont toujours taxé de «terroristes» les patriotes qui se dressent contre leur soif sanglante d'hégémonie.