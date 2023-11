Comme nous l'avions déjà écrit précédemment, il y a désormais un Avant et un Après le 7 octobre au Proche-Orient et même au-delà. La tragédie palestinienne, aussi douloureuse soit-elle, peut s'enorgueillir d'une nouvelle génération de combattants du Hamas dont l'audace et la stratégie militaire ont impressionné les peuples du monde entier ainsi que les réseaux sociaux. Qu'importe si, au lendemain de l'offensive «Touffan al Aqsa», nous avions assisté à un incroyable déferlement de haine envers le peuple palestinien, dont le martyre dure depuis plus de sept décennies, et à des discours qui confirment le double standard des dirigeants occidentaux. On le savait depuis le conflit en Ukraine où l'alliance atlantiste a sommé les peuples des continents africain, asiatique et latino-américain de rentrer dans les rangs de la croisade anti- russe. Il n'y a donc rien de surprenant à ce que le même processus soit brandi en faveur d'un allié aussi arrogant que l'entité sioniste dont de nombreux dirigeants occidentaux puisent leur prétendue légitimité. Tous les gouvernements occidentaux ont eu le même réflexe et le même engagement aux côtés d'un État fasciste qui, depuis un mois, tue des milliers d'enfants, de femmes et de vieillards palestiniens, en toute impunité. Pendant que la CPI s'interroge sur la «possibilité» d'ouvrir une «enquête» sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité du gouvernement fasciste de Netanyahu dont les images effrayantes déferlent sur les réseaux sociaux, depuis des semaines, les capitales européennes et Washington ont essayé, dans un premier temps, d'étouffer toute tentative de protestation, malgré les appels des organisations de gauche et des ONG révoltées par tant de barbarie. Mais les peuples ont bravé l'interdit, ils ont eu recours aux institutions habilitées à dire le droit et, depuis, ils n'ont pas cessé de défiler par milliers pour exiger la fin du génocide, subi par le peuple palestinien martyr. À Londres, à Paris où le parti La France insoumise a subi une campagne ignoble de haine et de mensonges à la fois politiques et médiatiques, à Berlin, à Washington même où des dizaines de milliers de courageux Américains ont porté les drapeaux palestiniens et signifié à l'administration Biden son indignité, tous ces faits contribuent à une nouvelle donne portant la fin du mythe raciste et fascisant de l'apartheid sioniste qui a fait de ses conquêtes voraces dans les territoires palestiniens un fait accompli, avec la bénédiction de ses alliés occidentaux. Désormais, les colons sionistes, extrémistes et autres, savent qu'ils doivent compter avec une nouvelle génération de Palestiniens, volontaires et prêts à tous les sacrifices.