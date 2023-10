Le feuilleton espagnol se poursuit, avec un suspense relatif. Hier, le roi Felippe VI a procédé, avec un calme stoïque et un sens aigu du hasard et de la nécessité, à la passation du témoin au chef du parti socialiste, Pedro Sanchez, chargé de tenter sa chance devant le Parlement pour sa reconduction éventuelle au poste de Premier ministre. Son rival conservateur, Alberto Núñez Feijóo, arrivé en tête des législatives anticipées en juillet dernier, après que Sanchez ait tiré les conclusions de la débâcle de sa coalition aux élections locales et régionales, n'est pas parvenu à réunir les suffrages nécessaires pour remporter une majorité viable. Les petits partis régionaux lui ont, en effet, reproché son alliance avec la formation d'extrême droite, Vox, alors qu'il ne pouvait faire autrement pour franchir la barre fatidique.

Pedro Sanchez n'est pas mieux loti, même s'il a promis, hier, «la générosité» aux indépendantistes catalans. Il lui faut s'assurer de leur soutien et, en particulier, celui du parti de Carles Puigdemont, exilé en Belgique au lendemain de l'échec du référendum d'indépendance, déchu de son immunité parlementaire européenne et menacé de poursuites judiciaires par le gouvernement sortant.

Surtout, Puigdemont et ses partenaires maintiennent leur exigence d'un référendum d'autodétermination pour la Catalogne, même si la Constitution espagnole l'interdit. Bref, la tentative de Pedro Sanchez ressemble à celle du chef de la droite, un coup d'épée dans l'eau. Qu'adviendra-t-il, au bout du chemin, lorsque l'échec annoncé de Sanchez à former une majorité branlante - car rien ne dit qu'elle survivra aux aléas des bouleversements sociopolitiques et économiques dont l'Espagne est tributaire - et quelle sera la suite de ce feuilleton devenu un «clasico» électoral? De nouvelles élections législatives devront être convoquées, dans l'espoir d'aboutir à des lignes un peu plus claires, et selon toute vraisemblance, elles n'auront pas lieu avant la fin de l'année. D'ici là, il appartiendra au gouvernement «sortant», dont on peut dire qu'il prend un malin plaisir à sortir par la fenêtre puisqu'il est encore en place depuis juillet dernier, d'expédier les affaires courantes. Celles-ci ne sont pas si banales que cela, car Madrid doit avoir constamment à l'oeil les vagues de migrants qui se pressent du côté de Ceuta et Mellila, sachant combien l'embellie avec Rabat, due à la volte-face de Sanchez sur le dossier sahraoui, est désormais...caduque.