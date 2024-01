La transition énergétique est une nécessité incontournable. C’est même la seule alternative dont dispose l’humanité pour sortir du piège énergétique qui se referme petit à petit, jusqu’à étouffer totalement l’économie mondiale. Même si les prévisions les plus pessimistes sur l’assèchement de tous les puits de pétrole et de gaz naturel demeurent loin de la réalité du moment, il n’en demeure pas moins que ces sources sont fossiles, donc non renouvelables. Que l’erreur soit de quelques dizaines d’années dans les calculs des spécialistes en ce qui concerne la durabilité des hydrocarbures, cela n’empêche pas la pertinence de l’observation, à savoir qu’un jour viendra où il sera quasi impossible de trouver du pétrole. De fait, la transition énergétique s’impose comme une réponse logique et responsable pour garantir une alimentation en énergie à même de ne pas hypothéquer l’économie. Cette dernière n’est rien d’autre, en réalité, que de l’énergie transformée. Et lorsque le processus de transformation de cette énergie s’en trouve entravé, c’est la survie de l’humanité, dont il sera question.

Dis comme ça, en 2024, alors que le pétrole parvient difficilement à atteindre les 85 dollars le baril, cela peut paraître anecdotique, mais les prochaines générations d’êtres humains auront certainement du souci à se faire, si dès maintenant on ne fait pas le nécessaire pour réduire la consommation des énergies fossiles, les remplacer autant que faire se peut par des sources renouvelables, développer non pas à l’échelle des nations, à celui de grandes régions un mix énergétique, avec pour principale fonction, celle de fournir à tous les hommes et les femmes une énergie propre, pas chère et surtout durable. Cette vision peut paraître angélique dans un monde fou qui assiste impuissant au génocide d’un peuple, systématiquement massacré avec une intention assumée de l’effacer de la surface de la Terre. Mais pour naïve qu’elle puisse être, cette approche que défend l’Algérie, malgré les urgences historique et humanitaire en Palestine, relève d’une vérité qui s’imposera à l’humanité un jour ou l’autre. Il est évident que les deux combats, la libération de la Palestine et la sécurité énergétique, relèvent d’un même et seul objectif stratégique : un nouvel ordre mondial plus juste et moins belliqueux. Pour l’une et l’autre cause, l’Algérie a montré la voie. À certaines puissances du moment d’ouvrir les yeux. La survie de l’humanité en dépend. Il n’y a aucune exagération dans ce propos. L’humanité frôle déjà la 3e guerre mondiale.