Il est des initiatives, et elles sont nombreuses, dont le seul objectif se limite à l’initiative elle-même. C’est-à-dire que l’on se contente de répondre à l’invitation, sans rien attendre de l’hôte. Et ce dernier n’est tenu par aucun engagement particulier. L’essentiel pour l’un et pour l’autre tient au ticket de présence. Le «Sommet pour la paix», organisé en Égypte, et qui a réuni un certain nombre de nations cochait, avant même sa tenue, toutes les cases de l’échec. Il n’avait, disons-le franchement, ni queue ni tête. On ne peut pas blâmer l’Égypte de tenter n’importe quoi pour que cesse l’agression israélienne sur Ghaza, mais on peut tout de même lui rappeler «fraternellement» l’inutilité de l’acte. Mais l’accabler, serait lui faire un mauvais procès. Limitrophe de la bande de Ghaza et d’Israël, le pays de Sissi supporte le poids du conflit israélo-palestinien. Mais est-ce une raison suffisante pour prendre le risque d’«un coup d’épée dans l’eau» ? Le propos n’est certainement pas de faire une fixation sur le rôle du Caire dans cet échec prévisible, mais de souligner l’inutilité d’une rencontre «pour la paix», lorsque les supporters de l’agresseur y prennent part avec la seule feuille de route d’en faire une victime et transformer un mouvement de résistance en un groupe terroriste. Les dirigeants occidentaux qui se sont agglutinés pour faire prononcer par leurs homologues arabes le «mot clé» censé innocenter l’État sioniste des horribles crimes qu’il commet depuis le 7 octobre dernier, partage indéniablement la responsabilité de la perte de chaque vie innocente dans la bande de Ghaza. On ne pouvait rien attendre de dirigeants, dont le premier réflexe était d’inonder l’État hébreux de milliards de dollars et de matériel militaire pour « se défendre » et le deuxième, de bloquer toutes les aides dont bénéficiait l’enclave palestinienne. Que pouvait-on attendre de Présidents et Premiers ministres, prêts à cautionner des crimes de guerre, pour ne pas «déranger» un allié, missionné depuis plus de 70 ans pour métastaser le Moyen-Orient. Les Occidentaux ne sont pas venus au Caire pour créer les conditions d’une paix durable, mais pour confirmer la reddition des Arabes. Ces derniers, en tout cas ceux qui ont prit part au Sommet, savent-ils que contrairement aux apparences, la conjoncture du moment dessert l’Occident ? Qu’ils sachent donc que la guerre en Ukraine et la dédollarisation, dont on ne parle plus, n’ont pas disparu pour autant. Aux Arabes de savoir manœuvrer. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais le temps ne joue pas en faveur des Occidentaux…