La 10e session du Sommet des chefs d'Etat des dix pays membres du Comité de haut niveau de l'Union africaine (UA) sur la Libye, s'est tenue hier à Brazzaville, avec la participation du Premier ministre Nadir Larbaoui, représentant du président de la République Abdelmadjid Tebboune, invité à ce rendez-vous majeur par le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso dont le pays préside l'instance. À l'ordre du jour de cette importante réunion, figurait un bilan des étapes parcourues par les différentes parties internationales en vue de réunifier les rangs libyens et d'ouvrir la voie à la tenue d'élections générales, seules à même de garantir au pays frère et voisin une véritable sortie de crise. En outre, il s'agissait de sérier les voies et moyens nécessaires pour un succès de la Conférence nationale inclusive sur le processus de réconciliation nationale, prévue à Syrte le 28 avril prochain. L'Algérie qui partage avec la Libye l'une des frontières les plus longues du continent africain accorde au travail du Haut Comité mis en place par l'Union africaine un rôle prépondérant dans la dynamique du dialogue inclusif nécessaire pour permettre au peuple libyen d'en finir avec une crise qui dure depuis 2011 et dont les germes sont activés méthodiquement par des ingérences étrangères persistantes.

Pour permettre au peuple libyen de surmonter ces conditions pernicieuses et de parvenir à une relance effective du processus de réconciliation auquel l'Algérie oeuvre sans relâche, le Haut Comité de l'UA en charge du dossier entend contribuer efficacement à sortir de l'engrenage des rendez-vous manqués et, pour cela, il partage pleinement le souci du président de la République qui veille à la consolidation des liens de fraternité, de solidarité et de coopération avec le peuple frère libyen, conditions objectives pour la stabilité de la région tout entière. À Brazzavile, étaient présents les chefs d'Etat ou leurs représentants, le président de la Commissin de l'UA, l'envoyé spécial de l'ONU Abdoulaye Bathily ainsi que diverses délégations et organisations concernées par l'enjeu et, bien entendu, les acteurs libyens eux-mêmes tels que le Conseil présidentiel, le gouvernement d'union nationale et la Chambre des représentants (Parlement). Il s'agit de consacrer toutes les étapes franchies durant l'année écoulée, afin de faire de la Conférence de Syrte un moment-clé de la réconciliation et de la sortie de crise définitive du peuple libyen, appelé à exercer pleinement sa souveraineté et à réaffirmer avec force son intégrité et son unité.