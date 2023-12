Le Parlement arabe annonce la tenue, demain, d'une session extraordinaire sur la Palestine, et principalement sur la situation à Ghaza, dont on observe depuis le 7 octobre le martyre face aux agressions barbares d'une armée sioniste équipée et nourrie par les Etats-Unis, de manière inconditionnelle. Louable initiative que celle qui consiste à «débattre de la situation» et à rechercher quels doivent être les «efforts pour soutenir la cause palestinienne et son peuple face à l'agression» sioniste, sans cesse intensifiée dans le but d'un nettoyage ethnique ouvertement proclamé. D'autant plus louable qu'on ne saurait ignorer le lourd et dramatique silence d'une Ligue arabe tétanisée par le génocide en cours dont le lourd tribut est assumé par une population civile désarmée, les milliers de victimes de la barbarie étant en majorité des enfants et des femmes. Il est certain que ce silence arrange les affaires des Etats normalisés qui sont dans une situation inconfortable, la plupart d'entre eux ayant cherché à «justifier» les embrassades avec les dirigeants sionistes par la recherche d'une prétendue solution à la cause palestinienne. Afin de contraindre les journalistes palestiniens au silence, leurs congénères étrangers ayant été bannis par l'arme du visa systématiquement refusé, le gouvernement Netanyahu n'a pas hésité à donner l'ordre à l'aviation de procéder à leur ciblage délibéré ainsi que celui de leurs familles. Ce crime de guerre est certes une violation flagrante du droit international et il est vigoureusement dénoncé par les ONG concernées mais ni l'entité sioniste ni son parrain américain ne semblent s'en inquiéter. C'est pourquoi le secrétaire général adjoint de la FIJ, Tim Dawson, a qualifié le nombre de journalistes tués dans l'enclave palestinienne de «terrible» et de «honteux». Le sionisme ignore la honte et multiplie les mensonges à chaque fois, comme lors de l'assassinat de Shireen Abu Aqleh par un sniper de l'armée sioniste. Peut-être est-ce le même sniper qui a tué les deux Palestiniennes chrétiennes aux portes de l'église de la Sainte famille, un autre crime pour lequel l'armée sioniste dit «enquêter». Avec 103 journalistes tués depuis le début de l'agression contre Ghaza, le sinistre plan est toujours de mise à en juger par les déclarations répétées de Netanyahu sur la «poursuite» de l'agression dévastatrice pour rester hors d'atteinte des poursuites judiciaires concernant ses malversations.