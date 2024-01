En portant le message de l'Algérie au 19ème sommet des Non-Alignés et au sommet des 77+Chine, le Premier ministre Nadir Larbaoui, représentant le président de la République Abdelmadjid Tebboune, a conforté le retour en force de la diplomatie algérienne sur la scène internationale. Après une longue traversée du désert qui a vu notre pays en marge des enjeux et des défis multipolaires, pour des raisons diverses, une renaissance est intervenue au cours des trois dernières années. Mise à part la période du Covid, le président Tebboune a, en effet, impulsé la machine diplomatique du pays dont on a constaté qu'elle s'est régénérée à tous les niveaux et sur tous les dossiers relatifs au monde arabe, au continent africain, à l'aire euroméditerranéenne, à la relation Afrique-Asie et, plus largement, dans la bataille pour un nouvel ordre international fondé sur la nécessaire réforme des Nations unies. Couronnement de cette action régénératrice, le siège de membre non permanent au Conseil de sécurité de l'ONU permet, aujourd'hui, à l'Algérie de porter la voix des 80% de l'humanité qui aspirent à plus de justice, de développement et de respect effectif de leur droit et de leur souveraineté. Il en va tout particulièrement du droit des peuples palestinien et sahraoui dont la diplomatie algérienne est totalement partie prenante à un moment où, comme l'a souligné le chef de l'Etat, les crimes de l'entité sioniste à Ghaza et en Cisjordanie occupée constituent «une honte pour l'humanité» tout entière. Toutes les initiatives et tous les combats que l'Algérie mène depuis trois ans ont trouvé une consécration dans la déclaration finale des sommets précités et il semble que les peuples, à travers le monde, sont désormais impulsés par la soif de justice et d'équité, trop longtemps bafouée particulièrement en terre palestinienne où les massacres persistent depuis 1948 et où le gouvernement sioniste mène ouvertement un génocide. L'espoir est grand, compte tenu des résolutions récentes de l'Assemblée générale de l'ONU qui a pris massivement le contre-pied du double veto américain au Conseil de sécurité pour empêcher un «cessez-le-feu immédiat», de voir enfin le droit triompher et le peuple palestinien restauré dans sa pleine souveraineté avec un Etat ayant El Qods pour capitale. Tout comme il y aura, enfin, la mise en oeuvre du référendum d'autodétermination qui mettra fin à la dernière colonie en Afrique et rendra au peuple sahraoui la maîtrise de son destin.