Présidée par le chef de l'Etat, Abdelmadjid Tebboune, la cérémonie de célébration de la Journée internationale des travailleurs aura revêtu, hier, une dimension toute particulière tant elle s'inscrit dans un cadre de développement accéléré de l'économie du pays et de restauration de sa place dans le concert des nations. L'expérience algérienne est observée avec attention, au double plan intérieur et étranger dans la mesure où elle demeure fondée sur les exigences modernes de l'essor économique et sur le renforcement continu du caractère social de l'Etat. C'est d'ailleurs cet équilibre entre les ambitions macro-économique et le souci de privilégier les dogmes immuables de la nation qui confère à l'action de l'Algérie son aura dans son espace continental et au-delà. Le citoyen est et sera toujours au coeur des politiques de développement que poursuit notre pays et de cela les exemples abondent. Il suffit de rappeler les différentes mesures en matière de revalorisation des salaires et des pensions de retraite, entre autres, ainsi que la création d'une allocation pour les chômeurs qui constitue une grande première à l'échelle continentale. Il en va de même pour la politique menée tambour battant en ce qui concerne le logement, une des priorités de l'Etat qui a consenti d'immenses efforts pour résorber le grave déficit accumulé, pendant plus de deux décennies, en la matière.

Et c'est en passant en revue toutes les réformes engagées ces dernières années par l'Algérie qu'on appréhende la construction méthodique d'un nouveau modèle de gestion et de régénération de l'économie, fondé sur la création de nouvelles richesses, notamment dans les domaines minier et agricole, ainsi que l'encouragement des initiatives au plan de l'investissement dans divers secteurs de l'économie nationale. Tout cela au profit du travailleur et du citoyen, le président de la République n'ayant eu de cesse de mettre l'accent sur le caractère social de l'Etat et d'impulser ses efforts pour réaliser la justice sociale à laquelle notre peuple est constamment attaché. Ces efforts et ces ambitions s'inscrivent dans la dynamique qui doit permettre au pays de figurer en bonne place dans le bilan des Objectifs du développement durable à l'échelle du continent. À cette échelle des valeurs, s'ajoute le vaste redéploiement de la diplomatie qui voit l'Algérie reprendre avec force sa place légitime dans les organisations internationales et notamment au sein de la nation arabe, de l'Union africaine et des Nations unies où elle porte, comme toujours, le flambeau de la lutte pour le droit des peuples à la liberté et à la dignité, faisant du combat pour un nouvel ordre international sa priorité intransigeante.