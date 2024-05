On l’a presque oublié, du moins chez les générations des années 2000. En ce temps-là, l’Algérie indépendante avait fini de panser ses blessures et mettait en œuvre sa doctrine immuable d’engagement aux côtés des causes justes. En ce temps-là, le peuple vietnamien, auréolé par la victoire de Dien Bien Phü face à la puissance coloniale française, poursuivait le combat contre la superpuissance américaine. En ce temps-là, les campus des universités, puis la jeunesse des États-Unis bravait avec courage l’administration républicaine pour exiger l’arrêt de la guerre du Vietnam. Et c’est pourquoi l’histoire a suivi son cours inéluctable au bout duquel on a vu l’armée américaine fuir Saïgon dans une débandade éperdue, abandonnant sans scrupule les supplétifs de l’ « épopée » tonkinoise, des décennies avant une autre débâcle en Afghanistan. On se souvient d’un immense champion du monde de la boxe qui fut déchu de son titre, lynché et jeté au cachot pour avoir refusé la conscription synonyme d’une guerre coloniale au Vietnam. Mohamed Ali, car c’est de lui qu’il s’agit, avait apporté sa pierre à l’édifice de la jeunesse américaine, qui fut et reste encore la conscience indemne des États-Unis, bravant les interdits et la voracité du complexe militaro-industriel dans son pays. C’est de cet édifice que renaît aujourd’hui de ses cendres le mouvement qui secoue les universités américaines en faveur de la Palestine, malgré la répression et la diabolisation, voire la marginalisation sociale, brandies par des officines sionistes au faîte du pouvoir.

Cette colère et cet engagement civique de grande vertu ont fait tache d’huile en Europe et en Amérique latine tant ils symbolisent une lecture responsable et courageuse des évènements que des milieux intéressés s’évertuent à maquiller et dénaturer pour mieux masquer leurs tenants et leurs aboutissants. L’écho salvateur a ceci de magistral qu’il enseigne, entre autres conclusions, qu’il ne faut pas désespérer du peuple américain, malgré les voiles et les mensonges incommensurables qu’on lui impose pour diriger sa conscience.

Ainsi, le jour viendra toujours où les pendules se mettront d’elles-mêmes à l’heure juste. L’exemple de l’Algérie est là pour le signifier et situer l’exacte valeur entre la raison d’Etat et la raison des peuples, les appétits qui gouvernent celle-là et les élans qui motivent celle-ci. Dans le dossier de la mémoire, en ces temps de souvenance et de commémoration du 8 mai 1945, notre pays qui n’oublie pas que le peuple de France est bien celui de 1789, privilégie la carte de la réconciliation et de la coopération sincère, tout en cultivant la sacralité des sacrifices consentis par des dizaines de générations. Le jour viendra où il en sera de même pour le, peuple palestinien, bon gré mal gré.