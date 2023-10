Une des conséquences de la tragédie palestinienne à l'heure d'une barbarie sans précédent de l'entité sioniste dont l'aviation militaire pilonne sans cesse, depuis presque trois semaines, les habitations, les écoles, les mosquées et les hôpitaux, à Ghaza, concerne la mise à nu d'une communauté internationale totalement impuissante à faire respecter le droit international. Le droit de veto dont disposent les membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU est un instrument supra national qui impose aux 193 États membres de l'organisation mondiale la sujétion aux choix et aux intérêts de ses détenteurs. De là à comprendre que le droit international n'est une condition valide que s'il s'agit de pays tiers, il n'y a qu'un pas, vite franchi par tous les observateurs conscients de la nature biaisée des Nations unies, construites en 1945 par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale par et pour eux seuls, avant tout. Cela est surtout vrai pour les États-Unis et leurs alliés britannique et français qui conservent un privilège exorbitant malgré l'érosion de leur puissance au cours des dernières décennies. Ces trois puissances mènent le bal à leur guise et les exemples ne manquent pas de leur approche unilatéralement impérialo-colonialiste. D'abord, l'Irak, détruit sous un prétexte inventé de toutes pièces pour garantir la suprématie de la base avancée sioniste dans un Moyen-Orient en perpétuelle déstabilisation. Inutile de s'attarder sur les arguments de George W. Bush et de son administration pour justifier un branle-bas de combat inédit, à l'époque. Autres exemples: la Syrie, le Yémen, la Libye dont le calvaire dure encore tant que dureront les champs de pétrole et l'arrogance d'une civilisation occidentale convaincue de son droit de dominer et de tuer à sa guise. On ne saurait passer sous silence l'autre plan qui a anticipé la destruction des pays précités, celui d'une lente et méticuleuse implosion de la Ligue arabe, devenue à son tour un «machin» aussi impuissant et aussi formel que les Nations unies. Vouloir réformer l'une comme l'autre est un travail herculéen dont on craint qu'il n'aura pas forcément le résultat escompté, car des parades sont déjà esquissées par les «maîtres du jeu» qui préparent l'entrée de l'Inde et du Japon, comme membres permanents au Conseil de sécurité, histoire de conforter le camp occidental face aux rivaux russe et chinois et aux ambitions formulées de l'Afrique et de l'Amérique latine. Pour parvenir à une vraie équité et une réelle justice internationales, la longue marche est loin d'avoir commencé.