L’offensive du Hamas, samedi matin, depuis la bande de Ghaza, a pris totalement au dépourvu l’armée israélienne. Les combats faisaient rage, hier encore, et le bilan provisoire se chiffre par des centaines de morts. L’État hébreu a recours à une série de raids aériens barbares contre des écoles, des hôpitaux, des mosquées et, plus largement, des immeubles d’habitation dans les villes de l’enclave palestinienne, preuve de l’ampleur du choc ressenti par les dirigeants et la population sionistes, en général. Depuis son retour aux affaires avec le soutien des partis religieux ultra sionistes, Benjamin Netanyahu a, de nouveau, joué avec le feu, aggravant les contradictions entre l’objectif d’un État juif qui pourrait hypothéquer la solution à deux États que la communauté internationale appelle de ses vœux et le leitmotiv de la feuille de route proposée en 2002 par la Ligue arabe. Le plan de paix de Taba tenté en 2001 a donné lieu à une brutale et profonde plongée des coalitions sionistes dans l’extrême droite, de sorte que le gouvernement Netanyahu a sciemment aggravé le contexte régional, tout en prétendant contraindre d’autres États arabes à la normalisation, avec ou sans contrepartie. Soutenu de manière inconditionnelle par les États-Unis qui ont, cependant, fort à faire sur d’autres champs géostratégiques tels que l’Ukraine et l’Asie, le gouvernement sioniste a multiplié, depuis des mois, les agressions criminelles et les provocations envers un peuple palestinien confronté à un apartheid manifeste. Face aux États arabes de la région, normalisés ou en attente de l’être, Israël et les États-Unis n’ont pas cessé d’agiter l’épouvantail de l’Iran et, par-delà, du Hezbollah libanais, tout en continuant à infliger d’autres souffrances à la Syrie pour l’empêcher de revenir au-devant de la scène.

Tous ces calculs et toutes ces manœuvres sont, désormais, « caduques », pour reprendre le mot de Yasser Arafat. Les conséquences de l’offensive du Hamas qui a mis à nu les déficiences et l’arrogance d’ Israël, de son armée et de ses services de renseignements, vont être multiples et impacter durablement le contexte géostratégique explosif dans la région moyen-orientale. Elles vont aussi peser lourdement sur le rapport entre l’État hébreu et sa population, tributaire de la plus grande épreuve jamais subie et dont la dimension semble, selon les commentateurs sionistes eux-mêmes, supérieure au choc du 11 Septembre vécu par les États-Unis.