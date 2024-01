Plus de 2500 offres d'emploi sont proposées dans différents métiers et niveaux d'instruction dans le cadre de la 11e édition du Salon de l'emploi "Emploitic Connect" inauguré samedi à Alger.

Organisé par l'Agence "Emploitic", le Salon qui se tient les 27 et 28 janvier à la Coupole du complexe olympique Mohamed-Boudiaf à Alger sous le patronage du ministère de l'Economie de la Connaissance et des Start-up et des Micro-entreprises, se veut un espace de communication entre les entreprises et les demandeurs d'emploi.

Réunissant près de 100 exposants parmi les entreprises publiques et privées et les multinationales, activant essentiellement dans les domaines, des finances, des banques, des assurances, de l'industrie et de l'industrie pharmaceutique, l'évènement devra accueillir 20.000 visiteurs avec une moyenne quotidienne de 10.000 visiteurs, selon les organisateurs.

En plus des opportunités d'emploi et de formation proposées aux demandeurs d'emploi dans diverses spécialités, les employeurs veillent également à fournir toutes les explications nécessaires aux demandeurs d'emploi.

Le Salon abrite également "un espace technologique" regroupant 20 exposants, représentant les start-up et les écoles de formation pour exposer les principaux développements opérés dans le domaine de l'emploi, notamment en ce qui concerne les métiers futurs, comme l'intelligence artificielle.

Les entreprises participant à la manifestation ont reçu un nombre important de demandes de travail, notamment par les jeunes fraichement diplômes des universités et des instituts de formation spécialisés, dont la plupart aspirent à décrocher leur premier poste d'emploi, a constaté l'APS.

Le Salon est aussi une occasion pour plusieurs candidats expérimentés désirant vivre une nouvelle expérience professionnelle pour valoriser leurs acquis.

En marge du Salon, des ateliers et des conférences sont organisés, animés par des spécialistes en ressources humaines dans le but d'orienter les demandeurs d'emploi et de les informer des nouveautés dans le domaine de l'emploi et de l'entrepreneuriat, notamment en ce qui concerne le dispositif de l'auto-entrepreneur.