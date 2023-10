Le président sahraoui, Secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, s’est félicité de la participation "qualitative" à la première édition du Forum international d'échange culturel pour la paix dans les camps des réfugiés sahraouis, appelant à la nécessité de continuer à organiser de telles rencontres qui contribuent à l'instauration de la paix entre les peuples. Le Président Ghali intervenait, vendredi, en marge de l’accueil des délégations étrangères participantes au Forum international, lors duquel il a appelé leurs membres à soutenir la lutte du peuple sahraoui et sa juste cause, a indiqué l'agence de presse sahraouie (SPS). Après avoir salué la participation "qualitative" à la première édition du Forum international, le président sahraoui a affirmé que les délégations présentes "sèment l'amitié et la paix dans le monde et aident à rapprocher les vues entre les peuples". Exhortant les délégations à "œuvrer ensemble pour parvenir aux moyens permettant d'assurer la continuité de ces renco ntres qui contribuent à l’instauration de la paix dans le monde", le président Ghali a fait part de la disposition de la République sahraouie et du Front Polisario à garantir les conditions favorables à leur succès. Les participants au 1er Forum international d'échange culturel pour la paix, dont les travaux ont débuté mardi dernier dans les camps des réfugiés sahraouis, ont mis en avant le rôle de cette rencontre qui se veut un espace pour diffuser les valeurs de paix et réaffirmer la solidarité avec le peuple sahraoui. Placé sous le thème "La paix dans la famille", le Forum a été rehaussée par la présence de chercheurs et d'intellectuels de plusieurs pays, ainsi que de personnalités intéressées par le thème du Forum.