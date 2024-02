Vingt-cinq (25) entraîneurs aborderont du 15 au 24 février au village olympique d'Oran le quatrième et cinquième module pour l'obtention de la Licence CAF A, a indiqué mercredi la Fédération algérienne de la discipline (FAF). Les modules sont assurés par les instructeurs de la Confédération africaine de football (CAF), avec un programme théorique et pratique qui répond aux exigences de la Direction technique nationale. Le Directeur technique national Ameur Mansoul avait indiqué lors d'une conférence de presse que l'instance fédérale compte lancer neuf (9) sessions de formation sur le territoire national pour l'obtention de la licence CAF C, neuf (9) pour la licence CAF B et quatre (4) autres pour la licence CAF A.