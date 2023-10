Le président palestinien Mahmoud Abbas a ordonné, samedi, d'assurer la protection du peuple palestinien et affirmé son droit à se défendre face aux agressions de l'armée d'occupation et des colons. Mahmoud Abbas a présidé une réunion d'urgence des dirigeants palestiniens avec un certain nombre de responsables civils et de sécurité, a rapporté samedi l'agence palestinienne Wafa.Le chef de l'Etat palestinien a souligné, à cette occasion, "la nécessité d'assurer la protection pour notre peuple et son droit à se défendre contre le terrorisme des colons et des forces d'occupation".Il a ordonné que toutes les mesures soient prises afin de renforcer la résilience du peuple palestinien face aux crimes commis par l'occupation sioniste et les milices de colons.Pour rappel, cinq civils palestiniens sont tombés samedi en martyrs par balles réelles de l'armée d’occupation sioniste à l’est de la ville de Ghaza.