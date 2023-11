L'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) a appelé mardi, tous les investisseurs inscrits sur ses guichets à définir l'état de leurs projets sur sa plateforme électronique, dans le but de développer une base de données comprenant des indicateurs permettant de suivre l'avancement de l'étape de réalisation et identifier les obstacles auxquels sont confrontés les porteurs de ces projets.

Cette procédure vise à élaborer un tableau de bord comprenant des indicateurs de suivi de l'avancement de la phase de réalisation, ainsi qu'à identifier les raisons et les facteurs qui empêchent la mise en œuvre effective des projets enregistrés en attendant l'interopérabilité des systèmes d'information des services concernées par les procédures d'investissement avec la plateforme numérique de l'investisseur, ce qui permettra un suivi précis et en temps réel de l'acquisition des biens et des services concernés par le bénéfice des avantages, selon la même source.

Pour cela, les porteurs de projets et les investisseurs devront remplir le questionnaire disponible sur le site électronique de l'agence et cliquer sur le lien intitulé "état d'avancement de la réalisation de mon projet", lit-on dans le communiqué.

L'AAPI a souligné qu'elle oeuvrait d'arrache-pied à réunir toutes les conditions nécessaires à la mise en œuvre des nouvelles dispositions contenues dans la nouvelle loi sur l'investissement entrée en vigueur il y a un an, simplifier et faciliter toutes les procédures, ajouter de la transparence et lever les obstacles bureaucratiques, outre l'amélioration des conditions d'accueil des porteurs de projets et l'ouverture de canaux pour écouter leurs préoccupations et leurs attentes et répondre à leurs doléances".