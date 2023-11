13 personnes ont trouvé la mort et 276 autres ont été blessées dans des accidents de la circulation survenus ces dernières 24 heures à travers plusieurs wilayas du pays, indique dimanche un communiqué de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Boumerdes avec 05 personnes décédées et 08 autres blessées, suite à une collision entre un bus de transport voyageur (assurant la ligne Jijel- Alger) et un véhicule sur l’Autoroute Est-Ouest, au lieu-dit : Djérada, commune de Larbaatache, daïra de Khemis El Khechena, précise la même source. Par ailleurs, les secours de la Protection civile sont intervenus pour prodiguer des soins de première urgence à 9 personnes incommodées par le monoxyde de carbone émanant des appareils de chauffage et chauffe-bains de leurs domiciles, à travers les wilayas de Batna 05 personnes, Oran (03) et Guelma (01). Les unités de la Protection civile sont, d'autre part, intervenues pour l'extinction de 03 incendies urbains et divers à travers les wilaya de Tizi Ouzou, Bejaia et Oum El Bouaghi, ayant causé le décès d'une 01 personn e, suite au feu qui s’est déclaré dans une chambre à l’intérieur d’un domicile sis au lieu-dit : Chamellal, commune et daira de Tizi Ouzou.