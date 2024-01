Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya de Mascara, avec 4 morts et 13 blessés suite à 15 accidents de la circulation.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont effectué 799 interventions pour procéder à l'extinction de 469 incendies notamment urbains et industriels, dont les plus importants ont été enregistrés au niveau des wilayas d'Alger (66 incendies), Oran (26) et Annaba (25), ajoute la même source.