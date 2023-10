Trente-et-une (31) personnes sont décédées et 1440 autres ont été blessées dans 1209 accidents de la circulation survenus durant la période du 24 au 30 septembre dernier à travers plusieurs wilayas du pays, indique, mardi, un bilan de la Protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré au niveau de la wilaya Blida avec 3 personnes décédées et 59 autres blessées suite à 60 accidents de la circulation, précise la même source. En outre, les éléments de la Protection civile ont effectué 2254 interventions pour procéder à l'extinction de 1645 incendies, urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés au niveau des wilayas d'Alger (148 incendies), Skikda (117) et Annaba (111).