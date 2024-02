Trente-six (36) personnes ont trouvé la mort et 1302 autres ont été blessées dans 1100 accidents de la circulation survenus durant la période du 28 janvier au 3 février à travers le pays, indique mardi un bilan hebdomadaire de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Ain-Defla avec 7 morts et 31 blessés, suite à 19 accidents de la circulation, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 560 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d'Alger (49 incendies), Oran (27) et Annaba (23), ajoute le communiqué.

Durant la même période, 5374 interventions ont été effectuées par les services de la Protection civile pour le sauvetage de 351 personnes en situation de danger, ainsi que 4733 opérations d'assistance diverses.