Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Tébessa avec 5 morts et 16 blessés suite à 16 accidents de la circulation, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 640 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d'Alger (82 incendies), Oran (50) et Tlemcen (40), ajoute le communiqué.