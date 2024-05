Trente-huit (38) personnes ont trouvé la mort et 1623 autres ont été blessées dans 1345 accidents de la circulation enregistrés durant la période du 12 au 18 mai, à travers le pays, indique, mardi, un bilan de la Protection civile.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya de Boumerdes, avec 4 morts et 34 autres blessées, suite à 36 accidents de la circulation, précise la même source.

Par ailleurs, les éléments de la Protection civile ont procédé à l'extinction de 1064 incendies urbains, industriels et autres, dont les plus importants ont été enregistrés dans les wilayas d'Alger (127 incendies), Blida (54) et Oran (47), ajoute le communiqué.