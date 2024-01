Les services de la Gendarmerie nationale (GN) ont recensé 42 morts et 157 blessés dans 126 accidents de la route survenus la semaine dernière au niveau des zones relevant de leur territoire de compétence.

Dans une déclaration à l'APS, le responsable de la communication au Centre d'information et de coordination routière du Commandement de la GN, le sergent-chef Abdelhamid Amrani, a indiqué que le facteur humain demeurait la principale cause de ces accidents, en raison du non-respect du code de la route par les usagers de la voie publique, précisant que les conducteurs avaient provoqué 106 accidents, dont 12 en raison du non-respect de la distance de sécurité, 8 en raison du non-ralentissement par mauvaises conditions météorologiques et 11 du fait du non-ralentissement dans les virages.

Les piétons ont eux provoqué 12 accidents au cours de la période considérée, a-t-il ajouté.

Selon le même responsable, le bilan fait ressortir une baisse du nombre d'accidents (-14), de morts (-3) et de blessés (-57) par rapport à la semaine précédente.

Le bilan le plus lourd a été enregistré dans la wilaya d'Alger avec 16 accidents, suivie de Tipasa (9), Bouira (8) et Aïn Defla (6).

Dans ce cadre, le sergent-chef Amrani a appelé les usagers de la voie publique à ralentir et à éviter les manœuvres dangereuses, qui restent la principale cause d'accident.