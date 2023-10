L’Algerian Energy compagny (AEC), filiale détenue à 100 % par le groupe Sonatrach, a entamé des études de préfaisabilité pour l’introduction de la production de l’hydrogène vert à partir des stations de dessalement d’eau de mer (SDEM), a-t-on appris du Directeur de développement de cette entreprise, Zaamiche Sofiane. L’hydrogène sera produit au sein des stations de dessalement, selon un principe d’électrolyse, consistant à séparer l’atome d’hydrogène de l’atome d’oxygène, a-t-il expliqué, dans une déclaration à l’APS, en marge du Salon international de la transition énergétique et des énergies du futur (Era 2023), qui se tient au Centre des conventions d’Oran du 2 au 4 octobre en cours. "L’hydrogène sera récupéré sous forme de gaz et sera utilisé dans la production de l’énergie électrique, via des batteries à combustion", a-t-il précisé. En effet, les SDEM ont un débit de production principal, qui est divisé en deux, 45% destinés à l’alimentation en eau potable, après sa reminéralisation, et 55% sont rejetés à la mer, après un processus de dilution, conformément aux nor mes internationales pour la protection de l’environnement, a-t-il encore fait savoir. "L’approche de l’AEC consiste à exploiter le débit de 55% des rejets pour produire l’hydrogène vert ", a expliqué M. Zaamiche, ajoutant que l’AEC, qui dispose d’un parc important de SDEM, étudie les possibilités de les exploiter pour la production de l’hydrogène vert, qui servira à la production de l’énergie électrique. Ce même responsable a rappelé que l’AEC dispose de 14 stations de dessalement d’eau de mer en exploitation, avec un volume de production de 3,72 millions de m3/jour, soit 1,3 milliard de m3 par année, en plus de 5 autres SDEM en cours de réalisation.