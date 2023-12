Le Directeur général de l'Office national du Pèlerinage et de la Omra (ONPO), Ahmed Slimani a présidé, dimanche une réunion de coordination consacrée à la Omra pour cette saison et aux préparatifs liés à la prochaine saison du hadj, indique un communiqué de l'ONPO.Lors de cette réunion, Slimani a écouté "une présentation détaillée sur le déroulement de la Omra pour cette saison ainsi que les préparatifs liés à la prochaine saison du Hadj 2024/1445, où il a souligné la nécessité "d'accélérer le rythme des travaux afin d'accomplir toutes les procédures et les mesures nécessaires dans leurs délais pour faire réussir ce processus", précise la même source.La réunion a, également, constitué l'occasion d'évoquer "les procédures de gestion des systèmes informatisés devant être décidées, ainsi que les préparatifs en cours pour la conférence et exposition sur le Hadj et la Omra prévue au Royaume d'Arabie saoudite du 8 au 11 janvier 2024" conclut le communiqué.