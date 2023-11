Depuis le 7 octobre dernier, l'occupation sioniste cible délibérément les journalistes palestiniens dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie par le bombardement de leurs sièges et de leurs maisons avec leurs familles, pour occulter les crimes de génocide en cours, a dénoncé Omar Nazzal, membre du secrétariat général du Syndicat des journalistes palestiniens.

L'occupation sioniste cherche à occulter les graves exactions commises contre le peuple palestinien en ciblant les journalistes palestiniens sur place, mais aussi en interdisant l'accès à Ghaza aux journalistes étrangers, a indiqué Omar Nazzal à l'APS depuis Ramallah.

L'occupation a tué jusqu'à présent 25 journalistes palestiniens et 11 personnes qui travaillaient dans le secteur de l'information, sans parler des familles de trente de nos collègues tuées dans les bombardements directs de leurs maisons dans la bande de Ghaza, a-t-il déploré, ajoutant que les maisons de 35 autres journalistes avaient été détruites par les raids.

Les journalistes en Cisjordanie ne sont pas épargnés des exactions de l'entité sioniste, a ajouté le syndicaliste palestinien, précisant que 18 journalistes avaient été arrêtés depuis le 7 octobre et "leurs collègues ont des difficultés à travailler en raison des restrictions dues aux check-points de l'occupation et de la fermeture de l'agence de presse et de la station de radio émettant depuis la ville d'Al-Khalil".

Concernant les mauvaises conditions de travail des journalistes à Ghaza, M. Nazzal a fait savoir que ces derniers "ont été contraints de quitter leurs bureaux et lieux de travail, ciblés dès les premiers jours par les bombardements", précisant que 50 bureaux et sièges de presse ont été détruits.

Il a déploré les conditions de travail "catastrophiques" de ses collègues à Ghaza, citant les longues coupures des réseaux d'internet et d'électricité et l'absence des moindres commodités, y compris l'eau et la nourriture, d'où, a-t-il dit, "le faible contenu médiatique émanant de Ghaza". "Qui plus est, l'entité sioniste interdit l'accès aux journalistes étrangers pour les empêcher de couvrir l'agression en cours", a-t-il fustigé.

"Les fortes pressions et les grandes restrictions imposées aux journalistes ont amené le Syndicat des journalistes palestiniens à envoyer une correspondance au Parlement européen, l'exhortant à intervenir en urgence pour sauver les journalistes et permettre au monde entier de connaître la réalité de ce qui se passe en Palestine", a-t-il fait savoir.

Concernant l'agression sioniste qui se poursuit pour le 26e jour consécutif contre la bande de Ghaza, Omar Nazzal a souligné que "les plans de l'occupation visent clairement à déplacer les Palestiniens de force".

Pour l'intervenant, quand on voit aujourd'hui les milliers de martyrs et de disparus et l'ampleur de la destruction, notamment à Ghaza, il est clair que l'entité sioniste "commet un véritable génocide".

Il a souligné, par ailleurs, que le but stratégique de l'occupation sioniste, lors des agressions de 2008 et 2014 contre Ghaza, est toujours le même, l'entité sioniste aspirant "à scinder la bande de Ghaza en trois parties (nord, centre et sud) pour une meilleure emprise militaire et le durcissement du blocus", affirmant que "l'occupation a pleinement conscience de la difficulté d'atteindre ces objectifs face à la résistance héroïque du peuple palestinien".