Près de 4 600 femmes enceintes déplacées et 380 nouveau-nés vivant dans les installations de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA) dans la bande de Ghaza ont besoin de soins médicaux, a indiqué jeudi l’agence de l’ONU. "Nous œuvrons à prodiguer des soins postnatals, mais les conditions dans les abris ne sont pas adaptées aux nouveau-nés", a souligné l’Office sur la plateforme "X". L’UNRWA a indiqué qu'"environ 4 600 femmes enceintes déplacées et 380 nouveau-nés vivent dans nos installations et ont besoin de soins médicaux". Dans un autre message distinct diffusé sur X, l’UNRWA a évoqué des rapports du Fonds des Nations Unies pour la population qui font état de la présence de 50 000 femmes enceintes dans la bande de Ghaza et de plus de 180 naissances par jour. Pour le trente-quatrième jour consécutif, l’armée sioniste mène une guerre dévastatrice dans la bande de Ghaza. Les raids de l’aviation sioniste ont rasé des quartiers entiers, tué 10 812 Palestiniens - dont 4 412 enfants et 2 918 femmes, selon le dernier bilan des autorités palestiniennes à Ghaza, diffusé jeudi.