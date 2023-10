L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé mardi l'ouverture d'un couloir humanitaire vers la bande de Ghaza, bouclée et bombardée depuis samedi matin par les forces de l'occupation sioniste. "Un couloir humanitaire est nécessaire pour acheminer les fournitures médicales essentielles aux populations", a déclaré un porte-parole de l'OMS Tarik Jasarevic lors d'un briefing de l'ONU à Genève. Dimanche, le Programme alimentaire mondial (PAM) avait exprimé sa "profonde inquiétude" face à la détérioration rapide de la situation dans les territoires palestiniens occupés et à l'impact de l'escalade sioniste sur les populations affectées, notamment à Ghaza. Le bilan officiel de ces agressions sionistes toujours en cours contre l'enclave palestinienne, s'élève à au moins, 704 martyrs et 3.900 blessés parmi les Palestiniens. La résistance palestinienne a lancé samedi à l'aube, depuis Ghaza une opération baptisée " Déluge d'Al-Aqsa" en riposte aux crimes de l'occupation sioniste et de ses exactions à l'encontre du peuple palestinien et de ses assauts répétitifs contre la Mosquée d'Al-Aqsa.