Le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell a appelé jeudi tous les donateurs à accroitre le soutien apporté à l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), compte tenu des besoins qui augmentent.

Le chef de la diplomatie européenne a, dans un message publié sur X, salué la reprise par tous les donateurs de l'Union européenne (UE) de leur soutien à l'UNRWA, qui "reste dans une situation financière critique", mettant l'accent sur la nécessité d'intensifier ce soutien car "les besoins ne font que croître".

"Je salue l'initiative en faveur de l'UNRWA, une bouée de sauvetage indispensable pour Ghaza et la région", a écrit Josep Borrell dans un message publié sur X.

Le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité réagissait à une publication de la mission permanente de la Slovénie auprès des Nations unies qui a évoqué une initiative commune de plusieurs pays en faveur de l'UNRWA.

En effet, l'Algérie a lancé, mercredi, avec quinze autres pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique latine, une Déclaration d'engagements communs de l'UNRWA, en vue d'insuffler un nouvel élan au financement de l'agence onusienne.

Cette Déclaration d'engagements vise à réaffirmer le rôle central et crucial de l'UNRWA face aux tentatives injustes et systématiques des autorités d'occupation visant à saper ses efforts alors que la population de la bande de Ghaza a plus que jamais besoin des aides humanitaires.

L'entité sioniste mène une agression génocidaire contre la bande de Ghaza depuis le 7 octobre dernier, faisant environ 115.000 victimes (entre martyrs et blessés), pour la plupart des femmes et des enfants, et environ 10.000 disparus.